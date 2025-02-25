За ночь над Брянской, Курской и Калужской областями сбиты 19 БПЛА

За ночь над Брянской, Курской и Калужской областями были сбиты 19 беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Системы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над российскими регионами

Днём ранее съёмочная группа Первого канала попала под атаку дрона ВСУ в ДНР.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что на фоне встречи представителей России и США в Эр-Рияде обстрелы ВСУ российских территорий усиливаются.