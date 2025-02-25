Мирошник: обстрелы ВСУ территорий России на фоне переговоров усиливаются

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что на фоне встречи представителей России и США в Эр-Рияде обстрелы ВСУ российских территорий усиливаются.

Дипломат подчеркнул, что киевский режим атакует Горловку в ДНР большим количеством кассетных боеприпасов и беспилотников. Также, по его словам, обстрелам максимально подвергается территория Белгородской области, в частности Шебекино, где противником целенаправленно наносятся удары по гражданскому транспорту и гражданским объектам.

Кроме того, Мирошник добавил, что нельзя исключать и провокаций со стороны Украины.

«Украинская сторона не намерена соблюдать нормы и правила ведения войны. Мы понимаем, что ограничений преступным действиям киевского режима не будет. Может быть любая провокация террористического вида», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Мирошник заявил, что территории России не являются предметом переговоров.

Также сообщалось, что съёмочная группа Первого канала попала под атаку дрона ВСУ в Донецкой Народной Республике.