СМИ: Британия готовится к ядерному конфликту

В Великобритании опубликовали карту ущерба для Лондона, если произойдет ядерный взрыв на фоне эскалации российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Daily Express.

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Издание определило четыре зоны поражения, в случае применения ядерной бомбы "Тополь СС-25" мощностью в 800 килотонн. Так, центральная часть Лондона будет стерта с лица земли. Во второй зоне обрушатся здания, в третьей — люди получат серьезные ожоги тела. Четвертая зона будет находиться на окраине столицы Великобритании, там произойдут небольшие взрывы.

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В публикации подчеркивается, что конфликт может обостриться в случае, если переговоры по Украине будут проходить без участия Киева, наращивание Европой расходов на оборону, а также обещания премьер-министра Британии Кира Стармера отправить на Украину войска. 24 февраля Лондон расширил санкционный список против России, включив в него еще 107 позиций. Отмечается, что под санкции попали 40 российских судов.