Украина получит РЛС Giraffe из Ирландии

Ирландские власти передадут Украине несколько радиолокационных станций (РЛС) Giraffe Mark IV для укрепления противовоздушной обороны. Об этом сообщает Irish Times.

Украина получит РЛС Giraffe из Ирландии
© Газета.Ru

Отмечается, что о поставке в ходе визита в Брюссель должен рассказать глава МИД и минобороны республики Саймон Харрис. При этом, по данным журналистов, Дублин не будет передавать Киеву установки для уничтожения воздушных объектов, которые обнаруживает радар Giraffe Mark IV.

До этого Испания объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму €1 млрд. Как заявил председатель правительства страны Педро Санчес, Киев должен добиться справедливого и прочного мира, от которого зависят свобода и безопасность всех европейцев.

Также Санчес отметил, что одной дипломатии для мира будет недостаточно, и призвал другие страны объединиться «с большей силой и единством».

Военные новости
Педро Санчес
Киев
Ирландия
Дублин
Брюссель
Испания
Украина