Предотвращены удары ВСУ по трем регионам России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 16:15 до 17:00 по московскому времени дежурные военные перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Четыре из них сбиты в Орловской области, еще по одному — в Брянской и Курской областях. Информация о районах поражения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.