"Шведская бригада" ВСУ массово теряет технику в курском приграничье
21-отдельная механизированная бригада киевского режима, прозванная "шведской", продолжает терять имеющуюся у нее бронетехнику. Происходит это в курском приграничье, куда командование ВСУ перебросило батальоны этого соединения.
Например, из пятидесяти боевых машин пехоты CV9040С выбито примерно восемнадцать единиц. Неизвестно точно, сколько еще вышло из строя по техническим причинам. Вэсэушники связывали большие надежды с этими БМП, но, как оказалось, они достаточно легко поражаются современными противотанковыми средствами, а также дронами-камикадзе.
Считалось, что основные боевые танки Stridsvagn 122 (Strv.122A) являются одними из самых защищенных из имеющихся у ВСУ, но и здесь заявленные характеристики оказались завышенными. В настоящее время, по некоторым данным, в строю остался лишь один танк.
Что же касается 155-мм самоходок BW L52 Archer, то из восьми САУ, кроме потерянных, остальные вышли из строя и требуют сложного ремонта.