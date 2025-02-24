21-отдельная механизированная бригада киевского режима, прозванная "шведской", продолжает терять имеющуюся у нее бронетехнику. Происходит это в курском приграничье, куда командование ВСУ перебросило батальоны этого соединения.

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Например, из пятидесяти боевых машин пехоты CV9040С выбито примерно восемнадцать единиц. Неизвестно точно, сколько еще вышло из строя по техническим причинам. Вэсэушники связывали большие надежды с этими БМП, но, как оказалось, они достаточно легко поражаются современными противотанковыми средствами, а также дронами-камикадзе.

Считалось, что основные боевые танки Stridsvagn 122 (Strv.122A) являются одними из самых защищенных из имеющихся у ВСУ, но и здесь заявленные характеристики оказались завышенными. В настоящее время, по некоторым данным, в строю остался лишь один танк.

Что же касается 155-мм самоходок BW L52 Archer, то из восьми САУ, кроме потерянных, остальные вышли из строя и требуют сложного ремонта.