Швеция поставит ВСУ установленные на автомобили корабельные артустановки

Швеция намерена пополнить заканчивающиеся у ВСУ средства противовоздушной обороны. Как сообщает Telegram-канал bmpd со ссылкой на газету Svenska Dagbladet, Стокгольм собирается закупить для формирований киевского режима переносные зенитные ракетные комплексы RBS-70 и зенитные самоходки TRIDON Mk 2. Сумма сделки - 1,2 млрд шведских крон (113 млн долларов).

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Если первая является достаточно известной и неоднократно модернизированной с конца 70-х годов системой, то ЗСУ - это новый образец. Ее особенность заключается в том, что применяемую на флоте 40-мм зенитную пушку в необитаемой башне смонтировали на трехосный автомобиль Scania. В числе применяемых боеприпасов имеются снаряды с программируемым подрывом.

В феврале 2023 года была обнародована информация, что похожая по конструкции 35-мм зенитная установка Skynex на шасси вездехода MAN оказалась в распоряжении киевского режима.