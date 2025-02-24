Способный нести ядерное оружие самолет ВВС США пролетел в 50 км от границы РФ

Межконтинентальный стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США, который может быть использован в качестве носителя ядерного оружия, совершил полет примерно в 50 километрах от границы России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar24, пишет "Военный обозреватель".

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии в сопровождении нескольких многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Заявленная цель - "демонстрация поддержки" по случаю дня независимости Эстонии.

В Израиле объяснили пролет истребителей во время похорон Насраллы

24 февраля в Эстонии отмечается 107-я годовщина независимости республики. В Таллине на площади Свободы прошел традиционный военный митинг, в котором приняли участие около тысячи военных и 50 единиц техники.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress, который был примерно в это время замечен в воздушном пространстве страны, способен нести разные виды оружия, включая ядерное. Основная задача, для которой разрабатывался этот самолет - доставка двух термоядерных бомб большой мощности до любой точки СССР.