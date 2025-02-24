Путин заявил о героизме мусульман России на всей линии фронта

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мусульмане в ходе спецоперации проявляют свои лучшие качества.

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Об этом он сказал на встрече с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином.

"Вот буквально пару дней назад разговаривал с одним из них - заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения", - отметил президент.

В ответ муфтий заявил, что специальная военная операция - "специальная военная операция восстановления божественного, человеческого".