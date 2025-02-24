Системы ПВО сработали над российским регионом

Над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным министерства, попытка атаки произошла около 12:10 по московскому времени. Над территорией региона средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 24 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по четырем регионам России. Больше всего дронов — 16 — сбили над Орловской областью. Еще три беспилотника удалось перехватить над Брянской областью, два — над Рязанской областью и один — над Крымом.