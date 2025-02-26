Иран впервые применил российские Як-130 на учениях

Военно-воздушные силы (ВВС) Ирана впервые применили учебно-боевые самолеты Як-130 российского производства. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В ходе учений «Золфакар 1403» Як-130 вылетел с двумя истребителями МиГ-29 на перехват беспилотника условного противника. Як-130 уничтожил цель усовершенствованной ракетой класса «воздух-воздух».

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Первые Як-130 Иран получил в 2023 году. Двухместный самолет предназначен для обучения курсантов. Также Як-130 можно использовать в качестве легкого штурмовика. Он может нести до трех тонн боевой нагрузки, включая ракеты «воздух-воздух» Р-73 и корректируемые авиабомбы.

Ранее в феврале в компании «Яковлев» сообщили, что первые три Як-130М начали собирать на авиазаводе в Иркутске. Модернизированный Як-130М, который представили на форуме «Армия-2024», отличается от базовой модели новым бортовым оборудованием и системами вооружения.

В том же месяце генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что страны Азии и Африки, которые уже эксплуатируют российские самолеты, могут стать заказчиками Як-130М.