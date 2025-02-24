Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинает осознавать, что нападение на приграничные районы Курской области не дало ничего, кроме колоссальных потерь среди личного состава.

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

— Командование украинских националистов уже осознало, что вторжение в (…) российские регионы привело лишь к колоссальным потерям элитных подразделений ВСУ в живой силе и технике, а Сумская область становится театром военных действий, — рассказал источник издания.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ прекратит боевые действия на Украине, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. По его словам , Москва готова вести переговоры с представителями любых стран.

Ранее в западных СМИ распространилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели столкнется с самой опасной фазой СВО. Журналисты утверждают, что теперь у главы киевского режима есть лишь одна задача — удержать Запад на стороне Украины.