СМИ: Сумская область становится театром военных действий
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинает осознавать, что нападение на приграничные районы Курской области не дало ничего, кроме колоссальных потерь среди личного состава.
Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.
— Командование украинских националистов уже осознало, что вторжение в (…) российские регионы привело лишь к колоссальным потерям элитных подразделений ВСУ в живой силе и технике, а Сумская область становится театром военных действий, — рассказал источник издания.
В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ прекратит боевые действия на Украине, когда будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. По его словам , Москва готова вести переговоры с представителями любых стран.
Ранее в западных СМИ распространилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели столкнется с самой опасной фазой СВО. Журналисты утверждают, что теперь у главы киевского режима есть лишь одна задача — удержать Запад на стороне Украины.