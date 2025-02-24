Армия России заняла населенный пункт Тополи Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад».

В ходе боевых действий на указанном направлении противник за минувшие сутки потерял до 200 человек личного состава, четыре бронеавтомобиля и шесть единиц полевой артиллерии.

В День защитника Отечества Минобороны сообщило о переходе под российский контроль сразу двух населенных пунктов Донецкой народной республики. Речь идет об Улаклах и Новоандреевке. Из заняли подразделения Южной группировки российских войск.