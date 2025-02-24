Военкор сообщил о тяжелых боях с ВСУ в Курской области

В районе населенного пункта Погребки в Курской области продолжаются тяжелые столкновения российских и украинских Вооруженных сил (ВС).

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

— <...> российские войска продолжают давить на оборону ВСУ на нескольких участках. Есть тактические успехи в районе Погребков, где продолжаются тяжелые бои, — говорится в сообщении.

Также Пегов сообщил, что на Донецком направлении российские войска развивают наступление от Андреевки в направлении Константинополя, где идут тяжелые бои, и Алексеевки. Южнее бойцы продвигаются к Разливу. Помимо этого, сражения продолжаются в Часов Яре и на флангах, ВСУ пытаются контратаковать южнее города, передает Telegram-канал Wargonzo.

23 февраля Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск освободили Улаклы Донецкой Народной Республики (ДНР), а группировки «Центр» — Новоандреевку в Донецкой Народной Республике.

24 февраля воздушно-космические силы России атаковали опорный пункт ВСУ в населенном пункте Комар в ДНР, в результате которой были уничтожены транспортные средства и многочисленная военная техника. Во время удара внутри здания находились военнослужащие 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, в том числе и заместитель командира подразделения.