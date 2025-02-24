Спецназ Росгвардии уничтожил укрытие ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил укрытие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, при помощи средств объективного контроля росгвардейцы нашли укрытие украинских военных в одном из районов региона. Бойцы спецслужбы нанесли точный удар дроном, уничтожив личный состав, вооружение и боеприпасы ВСУ.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии уничтожил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.