Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что солдаты ВСУ бросят оружие на фоне переговоров между Россией и США. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

Меркурис заявил, что ВСУ сталкиваются с проблемами по всей линии соприкосновения. Он считает, что украинские солдаты будут все чаще уклоняться от боев и в итоге бросят оружие.

«Когда у них начнут заканчиваться припасы, когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом разгаре, - это начнет оказывать эффект», - подчеркнул аналитик.

В середине февраля президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В Кремле сообщили, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Каллас определилась с отправкой войск на Украину

Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщали в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи. Первые переговоры делегаций двух стран состоялись 18 февраля. И Москва, и Вашингтон оценили результаты встречи позитивно.