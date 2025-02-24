Если США прекратят поддержку Украины, вся ее тяжесть ляжет на плечи Европы. Однако промышленность Старого Света не в состоянии выпускать необходимое количество оружия и боеприпасов. Вдобавок в Европе нет единой позиции по украинскому вопросу. В итоге: Старый Свет не сможет обеспечить должный уровень финансовой и военной поддержки Киеву и тот не сможет продолжать сопротивление, пишет "Военная хроника".

Финансы

США до сих пор пытаются подсчитать, сколько денег потрачено на Украины, начиная с 2022 года. По одной версии (близкой к официальной) - порядка 130 миллиардов долларов. По другим данным, сумма ближе к $200 млрд. Вся Европа за тот же период направила Киеву 130-140 миллиардов долларов, но это вся помощь целиком: деньги, оружие, обучение военных и забота о беженцах.

Институт Киля подсчитал, что за три года Америка потратила 66 миллиардов долларов на военную технику и боеприпасы для ВСУ. Европа направила на те же цели менее 60 млрд евро.

Если США выйдут из конфликта, финансовая нагрузка на Европу как минимум удвоится. Но экономики стран Старого Света стагнируют и просто не вывезут такое бремя. Кроме того, европейским правительствам придется договариваться между собой, а это медленно и сложно.

Производство и логистика

Только американская промышленность в состоянии выпускать боевую технику и боеприпасы в количествах, необходимых Украине. Европейские страны пообещали собрать для ВСУ миллион гаубичных снарядов, в итоге удалось найти 300 тысяч - и намного позже обозначенных сроков.

Ключевые европейские игроки: Великобритания, Германия и Франция: имеют не только различные военные стандарты, но и разное понимание свой вовлеченности в конфликт. У каждой страны свои интересы на Украине и привести их к общему знаменателю пока не получается.

Политика

В Евросоюзе нет единой позиции по вопросу помощи Украине. Венгрия и Словакия злы на Киев после прекращения транзита российского газа и выступают против увеличения военных поставок. Германия запрещает отправку дальнобойных ракет. Франция готова помогать, но не хочет тратить на это много денег и совсем не хочет посылать на Украину своих солдат.

Решительнее всех многовековой противник России, Британия. В Лондоне готовы и деньги тратить, и солдат отправлять. Но после Brexit у Англии стало меньше влияния и авторитета в ЕС.

Итого

Прекращение военной помощи США станет катастрофой для киевского режима. Соединенные Штаты обеспечивают 75-80 процентов поддержки Украины и заменить их некем.

Более того, без помощи Вашингтона Киев лишится ключевых боевых систем: истребителей F-16, ракетных комплексов ATACMS и HIMARS, БМП Bradley и БТР Stryker/M113. Не будет гаубиц: буксируемых и самоходных, - пулеметов и гранатометов, боеприпасов стандарта НАТО.

Не стоит забывать о разведывательной информации, которой США снабжают ВСУ и о спутниковой связи Starlink, на которой держится все боевое управление украинской армии.

Если все это исчезнет, будущее ВСУ станет очень печальным.