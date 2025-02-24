На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) пытались задушить мужчину. Как сообщает «МК», видео с происшествием из города Хмельницкого появилось в украинских Telegram-каналах.

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Работники ТЦК набросились на двух мужчин. Один из них стал оказывать сопротивление, однако силовик не только уложил его на землю, но и некоторое время душил. Другие сотрудники безучастно смотрели на происходящее. Что стало с мобилизованным — неизвестно.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники ТЦК похитили священника Овручско-Коростенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла Кушнирчука в Житомире. По словам супруги похищенного, священнослужителя вывезли из города в неизвестном направлении.