В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

В Курской области провели первую заочную комиссию по оценке ущерба от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первые результаты раскрыл врио замгубернатора приграничного региона Владимир Базаров, передает ТАСС.

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Как пояснил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, заочную оценку домов начали в тех населенных пунктах, где жители не получили бескомиссионное право на жилищный сертификат, а также там, куда из-за обстановки не могут выехать комиссии.

«Мы провели первую комиссию по так называемой серой зоне», — обозначил Базаров.

Как сообщалось ранее, серыми зонами называют участки в зоне боевых действий, которые находятся между позициями противостоящих сил.

По данным чиновника, с помощью средств фото- и видеофиксации Министерства обороны удалось выявить 24 полностью разрушенных дома в Кореневском районе. Восстановлению они не подлежат.

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Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее Хинштейн сообщал о списке из 158 населенных пунктов, где как минимум в 16 из них есть дома полностью или частично разрушенные.