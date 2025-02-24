Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в Курской области после вторжения в российские регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что командование украинской армии осознает последствия вторжения в российский регион. Кроме того, собеседник агентства отметил, что бои уже переходят на территорию Сумской области Украины.

«Командование украинских националистов уже осознало, что вторжение в (...) российские регионы привело лишь к колоссальной потере элитных подразделений ВСУ в живой силе и технике, а Сумская область становится театром военных действий», — рассказали в силовых структурах.

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные зашли из Курской области на территорию Сумской области и устремились в направлении единственной трассы снабжения ВСУ в Судже. Отмечается, что в случае успеха подразделения Российской армии смогут не только перерезать трассу снабжения, но и окружить украинских военных.