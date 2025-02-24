Российский боец 40 минут отбивался гранатами от устроивших засаду боевиков ВСУ

Российский военнослужащий с позывным "Седой" 40 минут отбивался гранатами от врагов, попав в засаду со своими сослуживцами. Это случилось, когда он вез продукты и боеприпасы на передовую, сообщает SHOT.

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Как рассказал сам Иса Исаев, все произошло под селом Орехово. "Седой" принял командование на себя - грамотно организовал оборону. Бойцы передали минометчикам точные координаты противника.

Сразу стал работать миномет. Группа с Исаевым отошла метров на 15, чтобы осколками их не задело. Врагов уничтожили. А бойца Исаева представили за героизм и спасение бойцов к ордену Мужества.

Иса Исаев, а он кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", прошел несколько горячих точек. С 2022 года - участник спецоперации. Его большой опыт востребован в зоне СВО, "Седой" не один раз спасал жизнь боевых товарищей.