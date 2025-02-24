Французский пилот оценил шансы западных истребителей в бою с российскими

У западных истребителей мало шансов выжить в бою с российскими в небе над Украиной. С такой оценкой выступил бывший французский пилот, эксперт по авиации и аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр. Об этом сообщает газета «Известия».

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По словам эксперта, западные летчики опасались бы вступать в прямое противостояние с российскими. Одна из причин этого — использование российскими истребителями ракет класса «воздух — воздух», способными преодолевать дистанцию в 300 километров.

По оценке де Латтра, при равных условиях у F-16, Mirage 2000 и Eurofighter крайне мало шансов на выживание в противостоянии с российским истребителем, а их уничтожение станет антирекламой для западной авиации.

«Если Россия говорит, что не потерпит присутствия западных миротворцев на территории Украины, это относится и к ее воздушному пространству», — сказал специалист.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что украинские истребители МиГ-29 легко сбиваются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Также в феврале Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции.