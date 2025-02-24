Французские летчики подсчитали, что имеющихся у страны запасов ракет "воздух-воздух" хватит на три дня боев, сообщает Boulevard Voltaire.

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"Французская модель почти достигла своих пределов с точки зрения эффективности в качестве коалиционного партнера в конфликте высокой интенсивности", - такую точку зрения выразили два летчика ВКС Франции в докладе для Французского института международных отношений.

Летчики утверждают, причиной тому стали что отказ от поддержания критически важного потенциала, невыполненные обещания, постепенный отход от высоких стандартов.

Судя по отзывам пилотов истребителей Rafale, эти самолеты просто неспособны противостоять более современным боевым самолетам.

"Боевую задачу против истребителей-невидимок невозможно выполнить", - пишет Boulevard Voltaire.

Еще одной причиной, по которой ВКС Франции оказались во "втором дивизионе" оказалась нехватка боеприпасов.

"Ракет класса "воздух-воздух", судя по наблюдаемому в ходе крупномасштабных учений или симуляций расходу, хватит на три дня боевых действий высокой интенсивности или даже всего на один день в случае ракет Meteor, если учитывать запасы вооружений по состоянию на 2024 год. Эта проблема, вероятно, будет усугубляться с течением времени, учитывая ограничения, связанные со старением ракет в течение срока их службы", - сказано в докладе института.

Запад состарился, обеднел и продолжает верить, что его "ценности" - это альфа и омега человеческого счастья. И Франция - образец этого тщеславия и слепоты, отмечает издание.