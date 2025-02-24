Танк с «дредами», БМП «Царь-мангал» и «Москвич» с системой РЭБ: как модернизируют технику для СВО

Специальная военная операция на Украине ознаменовала начало эры беспилотных систем. Барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе, получили широкое распространение на поле боя и в ближайшем тылу. Их способность атаковать с различных ракурсов, расположенные зачастую на серьезных удалениях стационарные и подвижные цели, причем делать это нередко неожиданно для противника и с высокой результативностью, сделало их одним из «открытий» СВО.

Еще в начале спецоперации бойцы ВС РФ придумали способ защиты верхней полусферы танковых башен от ракет «Джавелин». На башню стали приваривать стойки с решетками и дополнительной динамической защитой «Контакт-1». Противотанковые ракеты взрывались на этой решетке, их кумулятивная струя нейтрализовалась «Контактом». Башню окутывали дым и языки пламени, которые уходили вверх через защитную решетку, но сам танк оставался цел. Отсюда и название – «Танк-мангал».

Также «мангалы» защищают и от атакующих беспилотников. Но затем появились FPV-дроны, способные залетать под решетку «мангалов». Российские танкисты стали обшивать технику листами железа. Так родились названия – «Танк-черепаха» или просто «Сарай».

Иностранные специалисты сначала откровенно смеялись над российскими умельцами на передовой, однако сейчас подобные защитные сооружения уже можно увидеть на израильских, китайских танках, также и на технике ВСУ (включая немецкие Leopard 2).

Также большое распространение в зоне СВО получили индивидуальные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для направленного воздействия на электронику дронов. Комплексы создают помехи на частотах управления БПЛА и спутниковой навигации, что приводит к потере связи летательного аппарата с оператором.