Танк с «дредами», БМП «Царь-мангал» и «Москвич» с системой РЭБ: как модернизируют технику для СВО

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Т-72Б3М ВС РФ с «дредами» из арматуры где-то на фронте
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Т-72Б3М ВС РФ с «дредами» из арматуры где-то на фронте 
© Телеграм-канал Осведомитель
Фронтовой транспорт с решетками на лобовом стекле и массивной системой РЭБ против дронов
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Фронтовой транспорт с решетками на лобовом стекле и массивной системой РЭБ против дронов 
© Телеграм-канал Военный Осведомитель
Дополнительные бронепластины на кабине «КАМАЗа» в зоне СВО
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Дополнительные бронепластины на кабине «КАМАЗа» в зоне СВО 
© Телеграм-канал Военный Осведомитель
Боевая машина пехоты БМП-2М
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Боевая машина пехоты БМП-2М 
© Вадим Савицкий/РИА Новости

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Модернизированный БТР-80
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Модернизированный БТР-80 
© Телеграм-канал Военный Осведомитель
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80
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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 
© Вадим Савицкий/РИА Новости
Неопознанный военный транспорт где-то в зоне СВО
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Неопознанный военный транспорт где-то в зоне СВО 
© Телеграм-канал Осведомитель
Танк Т-72Б3А с ножевым противоминным тралом
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Танк Т-72Б3А с ножевым противоминным тралом 
© Вадим Савицкий/РИА Новости
Танк Т-72Б3А с ножевым противоминным тралом
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Танк Т-72Б3А с ножевым противоминным тралом 
© Вадим Савицкий/РИА Новости

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Модернизированный БТР в зоне СВО
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Модернизированный БТР в зоне СВО 
© Телеграм-канал Военный Осведомитель
Танк Т-80БВМ
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Танк Т-80БВМ 
© Вадим Савицкий/РИА Новости
152-мм САУ 2С3 «Акация» с защитными козырьками и бревнами на лбу башни (кадр из видео)
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152-мм САУ 2С3 «Акация» с защитными козырьками и бревнами на лбу башни (кадр из видео) 
© Министерство обороны РФ
Танк Т-90М с катковым противоминным тралом
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Танк Т-90М с катковым противоминным тралом 
© Вадим Савицкий/РИА Новости
БМП-1 усиленный бортовыми «тактическими» бревнами
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БМП-1 усиленный бортовыми «тактическими» бревнами 
© Телеграм-канал Военный Осведомитель

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Танк Т-80БВМ с противодроновым козырьком, комплексом РЭБ и комплексом средств снижения заметности (КССЗ) «Накидка»
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Танк Т-80БВМ с противодроновым козырьком, комплексом РЭБ и комплексом средств снижения заметности (КССЗ) «Накидка» 
© Вадим Савицкий/ТАСС
Танкисты 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки.
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Танкисты 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки. 
© Александр Река/ТАСС
БМП-3 ВС РФ с самодельным обвесом из резинотканевых листов и стационарным загоном над корпусом - milinfolive
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БМП-3 ВС РФ с самодельным обвесом из резинотканевых листов и стационарным загоном над корпусом - milinfolive 
© Телеграм-канал Военный Осведомитель
Танк Т-72Б3 во время боевой подготовки танкистов 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.
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Танк Т-72Б3 во время боевой подготовки танкистов 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск. 
© Александр Река/ТАСС
БМП «Царь-мангал» группировки войск «Юг» на Часов Ярском направлении (кадр из видео)
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БМП «Царь-мангал» группировки войск «Юг» на Часов Ярском направлении (кадр из видео) 
© Россия 1

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БТР во время боевой подготовки танкистов 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск
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БТР во время боевой подготовки танкистов 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск 
© Александр Река/ТАСС
Танк Т-72Б3 во время боевой подготовки танкистов 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск
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Танк Т-72Б3 во время боевой подготовки танкистов 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск 
© Александр Река/ТАСС

Специальная военная операция на Украине ознаменовала начало эры беспилотных систем. Барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе, получили широкое распространение на поле боя и в ближайшем тылу. Их способность атаковать с различных ракурсов, расположенные зачастую на серьезных удалениях стационарные и подвижные цели, причем делать это нередко неожиданно для противника и с высокой результативностью, сделало их одним из «открытий» СВО.

Еще в начале спецоперации бойцы ВС РФ придумали способ защиты верхней полусферы танковых башен от ракет «Джавелин». На башню стали приваривать стойки с решетками и дополнительной динамической защитой «Контакт-1». Противотанковые ракеты взрывались на этой решетке, их кумулятивная струя нейтрализовалась «Контактом». Башню окутывали дым и языки пламени, которые уходили вверх через защитную решетку, но сам танк оставался цел. Отсюда и название – «Танк-мангал».

Также «мангалы» защищают и от атакующих беспилотников. Но затем появились FPV-дроны, способные залетать под решетку «мангалов». Российские танкисты стали обшивать технику листами железа. Так родились названия – «Танк-черепаха» или просто «Сарай».

Иностранные специалисты сначала откровенно смеялись над российскими умельцами на передовой, однако сейчас подобные защитные сооружения уже можно увидеть на израильских, китайских танках, также и на технике ВСУ (включая немецкие Leopard 2).

Также большое распространение в зоне СВО получили индивидуальные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для направленного воздействия на электронику дронов. Комплексы создают помехи на частотах управления БПЛА и спутниковой навигации, что приводит к потере связи летательного аппарата с оператором.

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