В Госдуму внесен законопроект об альтернативной службе для срочников

В Госдуму внесен законопроект об изменениях в правилах прохождения альтернативной гражданской службы - вместо армии предложен вариант работы на предприятиях, занимающихся выполнением государственного оборонного заказа. Эту инициативу представили депутаты и сенаторы от ЛДПР.

© Российская Газета

Законопроект предполагает, что граждане, работающие на предприятиях, обеспечивающих государственный оборонный заказ, смогут заменить военную службу по призыву на альтернативную гражданскую службу. Это позволит увеличить количество мест для прохождения альтернативной службы и направить призывников на предприятия оборонной промышленности, испытывающие дефицит рабочей силы.

Один из авторов проекта, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции необходимо наращивать объемы оборонного заказа и ускорять выполнение контрактов. Такая мера позволит удовлетворить кадровые потребности предприятий, выполняющих оборонные заказы, и обеспечить своевременное выполнение поставленных задач.