Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

При отражении попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Кировского района силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил губернатор.

По его информации, на месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб. Других подробностей о ситуации он не привел.

В ночь на вторник, 25 февраля, ВСУ пытались атаковать три региона России с помощью 19 беспилотников. 16 летательных аппаратов удалось сбить над Брянской областью, еще два — над Курской, один — над Калужской областью.