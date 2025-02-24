СМИ: отключение Starlink может привести к обрушению обороны ВСУ

Решение американского предпринимателя Илона Маска отключить на территории Украины системы спутникового интернета Starlink могло бы обрушить оборону ВСУ.

Об этом информирует немецкий телеканал ZDF. Отмечается, что такие последствия имело бы длительное закрытие доступа к Starlink.

«Если бы закрытие продолжалось в течение длительного периода, крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым», — говорится в материале.

Ранее глава МО Украины Рустем Умеров заявил, что в стране разрабатывают альтернативы на случай отключения от Starlink.