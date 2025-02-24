ZDF: отключение Starlink может привести к обрушению обороны ВСУ

Решение американского предпринимателя Илона Маска отключить на территории Украины системы спутникового интернета Starlink могло бы обрушить оборону ВСУ.

СМИ: отключение Starlink может привести к обрушению обороны ВСУ
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Об этом информирует немецкий телеканал ZDF. Отмечается, что такие последствия имело бы длительное закрытие доступа к Starlink.

«Если бы закрытие продолжалось в течение длительного периода, крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым», — говорится в материале.

Ранее глава МО Украины Рустем Умеров заявил, что в стране разрабатывают альтернативы на случай отключения от Starlink.

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