В российском регионе из-за попытки атаки БПЛА вспыхнул пожар

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Рязанскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, их целью является нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По словам местных жителей они слышали уже несколько взрывов. В настоящее время работает система ПВО. Отмечается, что в районе нефтеперерабатывающего завода начался пожар.

В ночь на 23 февраля над регионами России было уничтожено 20 беспилотников ВСУ, в том числе пять — над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями.

Ранее в феврале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал, что российские войска продвинулись вперед и улучшили позиции по переднему краю в районе Пятихаток в Запорожской области.