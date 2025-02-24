Участники СВО получат новую преференцию

Бойцы СВО, пропустившие отведенный законом срок для обращения за пенсионными накоплениями умершего родственника, смогут восстановить свои права на деньги без обращения в суд. Предполагающий это проект постановления Правительства Минтруд разместил на федеральном портале проектов нормативных актов. Общественное обсуждение документа продлится до 4 марта.

Исключение из правил

Действующее законодательство отводит шесть месяцев, чтобы наследники скончавшегося обладателя пенсионных накоплений могли подать заявление для получения денег. Если этот срок пропущен, восстановить претендентов в праве на выплату может лишь суд.

Сделать из этих правил исключение для участников СВО хотят законодательно. Такие поправки готовят ко второму чтению законопроекта, нормы которого дадут инвалидам-ополченцам из ДНР и ЛНР право одновременно получать две пенсии: по инвалидности и по старости либо по инвалидности и за выслугу лет. Со своей стороны, кабмину будет необходимо закрепить это правило в своих подзаконных актах. Такой проект постановления Правительства и подготовил Минтруд.

Аналогичную возможность обратиться за пенсионными выплатами кабмин может предоставить и «иным лицам», если они — правопреемники участника СВО.

Как делят пенсионные накопления

Сейчас обладатель пенсионных накоплений может заранее назвать своих наследников и определить, в каких долях между ними эти деньги нужно распределить после его смерти. Для этого необходимо подать заявление в Соцфонд или негосударственный пенсионный фонд, указать в нем всех правопреемников и выделить доли. Если такого заявления нет, то накопления после смерти их владельца получат родственники:

в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и родители или усыновители, во вторую очередь — братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Деньги между родственниками одной очереди распределят в равных долях. Правопреемники второй очереди эти средства смогут забрать лишь если у скончавшегося нет родственников первой очереди.

Чтобы получить деньги, претенденты не позднее шести месяцев со дня смерти обладателя накоплений должны лично, по почте или через портал госуслуг обратиться в Соцфонд или негосударственный пенсионный фонд, если деньги копились там. Пенсионные накопления можно получить как через банк, так и через почтовое отделение связи.

Где планируют поправки

Законопроект, согласно которому ополченцы из ДНР и ЛНР смогут одновременно получать две пенсии, Госдума приняла в первом чтении 28 января этого года. Согласно документу, назначать пенсию по инвалидности ополченцам из ДНР и ЛНР будут со дня признания человека инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в связи с участием в боевых действиях в составе Вооруженных сил, Народной милиции, воинских формирований и органов республик с 11 мая 2014 года.

Их принадлежность к гражданству какого-либо государства на момент участия в боевых действиях значения иметь не будет. Однако на момент установления пенсии по инвалидности у них должно быть гражданство РФ.

Сейчас право на несколько пенсий есть лишь у некоторых льготников, например, ставших инвалидами вследствие военной травмы, а также у пребывавших в добровольческих формированиях. Решение уравнять в правах с ними ополченцев ДНР и ЛНР справедливо и понятно каждому россиянину, считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.