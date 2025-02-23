Швеция передаст Украине системы ПВО

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (около 113 миллионов долларов). Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Стенергард.

«Украине будут переданы системы ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон», — написала она в соцсети X.

Этот пакет помощи является девятнадцатым, который Швеция предоставила с начала конфликта России и Украины в 2022 году.

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Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказывал о предыдущем пакете. Так, Швеция согласилась предоставить Украине крупнейший на данный момент пакет помощи стоимостью 13,5 млрд шведских крон (1,23 млрд долларов США).