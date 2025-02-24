В ДНР рассказали о начале работ по разминированию Дзержинска

Российские войска приступили к разминированию Дзержинска (украинское название — Торецк).

О начале саперных работ в городе рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Касаемо Дзержинска, (...) в самом городе уже приступили к разминированию наши саперы», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что при этом российские войска продолжают бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на подступах к городу.

Ранее Пушилин рассказал о продвижении Вооруженных сил России по всей линии фронта. По его словам, российские войска особенно успешно наступают в районе Курахово, а также Новоселки.