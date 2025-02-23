ЦАХАЛ заявил о повышении уровня боеготовности на границе с сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о повышении уровня боеготовности на границе с сектором Газа.

Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«После оценки ситуации было принято решение повысить оперативную готовность в районе, окружающем сектор Газа», — сообщает армейская пресс-служба.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС отказалось от переговоров с посредниками до момента, когда Израиль освободит заключённых, которых должны были отпустить на волю 22 февраля.