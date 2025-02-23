В НАТО назвали главный урок конфликта на Украине

Одним из ключевых уроков конфликта на Украине для стран НАТО стала необходимость массового производства дешевых беспилотников, сообщили Business Insider бывшие и нынешние чиновники из стран НАТО. По мнению политиков, такие дроны эффективно используются против сложных и дорогостоящих систем вооружения, изменяя подход к ведению боевых действий.

Необходимость в большом количестве автономного оружия — это один из главных уроков конфликта, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он подчеркнул, что союзники должны инвестировать в технологии беспилотников и средства борьбы с ними.

Это аспект современной войны, который стал очень очевидным и играет очень важную роль на поле боя на Украине, — отметил Йонсон.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен поддержал коллегу, отметив, что Украина смогла наладить производство дешевого, но эффективного оружия, которое может конкурировать с дорогими западными аналогами. По мнению политика, западным странам также нужно больше экономичного вооружения.

Мы не можем исключать нападение России на нашу страну, — добавил Поульсен.

Business Insider уточняет, что активное использование дронов не снижает важность сложных вооружений, но показывает, что для длительных конфликтов необходимо сочетание высокотехнологичных и массовых недорогих систем.

Ранее парламент Болгарии большинством голосов принял декларацию, ограничивающую участие болгарских военных в боевых действиях на Украине. Документ, поддержанный 166 депутатами, запрещает отправку солдат на территорию конфликта, сохраняя при этом союзнические обязательства в рамках НАТО. Как пояснил один из авторов декларации Станислав Балабанов, ее цель — успокоить граждан и подтвердить, что болгарские военные не будут воевать на Украине.