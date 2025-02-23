Главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением украинских войск вооружением и техникой. Об этом пишет РИА Новости.

"Надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критичных потребностей в вооружении и военной технике", – указал он.

Ранее на Украине заявили о массовом отъезде колумбийских наемников из-за проблем у ВСУ. Командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны рассказал, что в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев. При этом ранее они составляли четверть военнослужащих.

На фоне этого ВСУ решили перевести в пехоту около 50 тысяч военнослужащих всех родов войск, так как того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты.