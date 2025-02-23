Мантуров рассказал про ИИ в российском вооружении

Искусственный интеллект (ИИ) уже применяют в российском вооружении. ИИ используют для повышения скорости поражения целей, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в эфире Первого канала.

«В обработке данных в первую очередь и, естественно, [в] быстрейшем уничтожении цели (…) Это уже вот сегодня внедряется [в российском вооружении]», — сказал он в ответ на вопрос, как военным могут помочь технологии ИИ.

Ранее в феврале представитель госкорпорации «Ростех» сообщил, что пульт дистанционного управления противотанкового ракетного комплекса «Корнет» получил элементы ИИ, которые позволяют обнаруживать и различать цели. Изделие дает возможность оператору поражать цели, находясь в укрытии. «Корнет» с пультом может автоматически находить, захватывать и сопровождать цели.

В том же месяце стало известно, что в России разработали систему подавления беспилотных летательных аппаратов с ИИ «Купол». В комплекс входит станция радиоэлектронной разведки «Эхо» и станция подавления «Трель». Оборудование уже используют на некоторых предприятиях.