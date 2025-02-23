Появилось видео уничтожения украинской системы С-300 у Курской области

Опубликовано видео уничтожения украинской зенитной системы С-300ПС. Это редкая цель в последнее время, так как ВСУ старательно прячут в тылу остатки советского наследия в области ПВО.

Но активное применение ВКС России планирующих бомб по застрявшей в Курской области украинской группировке сделало авиацию экзистенциальной угрозой для ВСУ. И это вынудило противника подтянуть к линии фронта большие системы ПВО.

Российская разведка и ракетчики в этой ситуации действуют по прежнему плану: как только первая находит пусковую установку, радар, командный пункт (а еще лучше все вместе), - вторые тут же отправляют к находке "Искандер". Или два.

Подобную тактику украинцы и прежде использовали в попытке выручить свою пехоту, попавшую в затруднительное положение - например, в Авдеевке и Крынках, пишет "Военная хроника".