Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что страна работает над альтернативами спутниковой системы Starlink на случай ее отключения. На форуме «Украина. Год 2025» в Киеве он отметил, что соответствующие ведомства вскоре представят решение для общественности.

— Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем, скоро вместе и с Минцифры и с Минстратпромом и другими нашими коллегами из Минобороны и Вооруженных сил сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть, альтернатива есть, — приводит слова Умерова издание «Царьград».

Тем не менее американский предприниматель Илон Маск, основатель Starlink, опроверг сообщения о возможном отключении спутниковой связи для Украины, если та не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Так предприниматель отреагировал на статью Reuters, где утверждалось, что США якобы пригрозили Киеву отключением Starlink в случае срыва сделки.

Существуют и более курьезные причины для отключения Украины от системы спутников. Например, после встречи помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кита Келлога с главой киевского режима Владимиром Зеленским украинским военнослужащим якобы уже начали отключать терминалы Starlink. Однако причина этого решения, как оказалось, была связана с массовыми скачиваниями порно военными ВСУ, включая материалы российского производства.