ВСУ подтянули к Курской области зенитные системы С-300

В стремлении минимизировать бомбовые удары в Курской области ВСУ подтянули сюда советские зенитные системы среднего радиуса действия С-300.

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"Это доказывает, что ФАБ с УМПК, которыми ВКС России выкашивают лесополки одну из другой, стали экзистенциальной угрозой для украинских войск", - пишет "Военная хроника".

Советские комплексы С-300ПС, которыми располагают ВСУ, несмотря на моральное устаревание, продолжают оставаться грозным оружием. Примечательно, что украинцам удалось сохранить их - по всей видимости, спрятав в тылу. В течение 2024 года этот тип ЗРК практически не фигурировал в военных сводках.

Зенитно-ракетный комплекс С-300: «Фаворит» морей и суши

Но теперь, когда они появились у линии фронта, разведка и ракетчики возобновили охоту за С-300: как только первая находит пусковую установку - или радар с командным пунктом, что еще ценнее, - по ним тут же прилетает "Искандер".