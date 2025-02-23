В Израиле объяснили пролет истребителей во время похорон Насраллы

Истребители израильских ВВС пролетели в небе над Бейрутом во время похорон бывшего лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы в качестве предупреждения тем, кто угрожает уничтожением Израиля и нападает на него, заявил в соцсетях министр обороны Исраэль Кац. Об этом пишет ТАСС.

Ранее 4 самолета появились в небе над Бейрутом в момент начала церемонии похорон Насраллы. Они пролетели на очень низкой высоте над южными районами и имитировали налет на город.

Кроме того, израильские истребители нанесли удары по объектам движения на востоке и юге Ливана.

«Самолеты израильских ВВС передают четкий сигнал: тому, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на Израиль, придет конец. Вы [враги Израиля] будете специализироваться на похоронах, а мы [Израиль] будем специализироваться на победах», — подчеркнул Кац.

Ранее сообщалось, что Хашем Сафи ад-Дин, двоюродный брат и преемник Насраллы, погиб после удара ВВС Израиля по бункеру в южном пригороде Бейрута.

Самолеты ВВС Израиля пролетели над Бейрутом в момент начала похорон Насраллы

Кроме того, в 2024 году погибли Зейнаб Насралла, дочь генсека, и его зять, Хасан Джаафар Кусейр. Старший сын главы движения Хади погиб в бою с израильскими военными в 1997 году.