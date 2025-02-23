Зеленский заявил, что Украина разрабатывает свои аналоги Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции накануне третьей годовщины начала СВО рассказал, что страна занимается разработкой своих аналогов американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большого радиуса действия Patriot.

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Политик рассказал, что республика не получила еще того количества этих ЗРК, которое было согласовано на саммите НАТО в прошлом июле.

»Украине нужно еще 20 систем Patriot», — сказал глава государства.

Он отметил, что в 2024 году Украина произвела 2,2 млн FPV-дронов , 100 тыс. дальнобойных беспилотников, а в 2025-м их количество вырастет. Кроме того, в стране установили рекорд, изготовив 154 артиллерийских орудия.

На форуме «Украина. Год 2025» 23 февраля глава украинского минобороны Рустем Умеров заявил, что в республике производится или покупается 96% дронов. Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что в 2024 году государство поставило на фронт свыше 1,3 млн БПЛА. Он утверждает, что силы беспилотных систем за указанный период смогли поразить 377 целей на территории России, а удары наносятся на глубину 1,7 тыс. км и это расстояние постоянно увеличивается.