Названо «оружие Армагеддона», вызывающее мировые природные аномалии

Оружием Армагеддона ученые назвали ионосферный комплекс HAARP. Оно способно привести к природным аномалиям на всей планете. Об этом в воскресенье, 23 февраля сообщает МК.

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Издание пишет, что ионосферный комплекс HAARP излучает радиоволны, запускающие природные катаклизмы на всей планете. Иногда HAARP называют «самым разрушительным оружием» на Земле, способным влиять на атмосферу и изменять погоду.

Однако никаких достоверных доказательств этому пока нет.

Официально HAARP (The High-frequency Active Auroral Research Program) — это программа Университета Аляски в Фэрбенксе, которая исследует ионосферу — самую высокую, ионизированную часть атмосферы Земли.

Наиболее заметным компонентом HAARP является Ionospheric Research Instrument (IRI), мощный радиочастотный передатчик, работающий в высокочастотном диапазоне.

На Западе многие считают, что все истории о HAARP – это многочисленные конспиративные теории. Догадки о скрытых мотивах и возможностях проекта строятся с середины 90-х. Так, канадский экономист Мишель Чосудовский заявил, что «последние научные данные свидетельствуют о том, что HAARP полностью функционирует и обладает способностью вызывать наводнения, ураганы, засухи и землетрясения».

Со временем HAARP стали обвинять в создании авиакатастроф, крупных отключениях электроэнергии, и синдроме хронической усталости.