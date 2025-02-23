Над Крымом сбили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, проникший в воздушное пространство над территорией Республики Крым, сообщили Минобороны.

В Telegram-канале Минобороны говорится, что 23 февраля около 12.00 часов по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны страны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Крымом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Тульской областью; силами ПВО уничтожено девять украинских беспилотников над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом; также сообщалось, что украинские беспилотники были сбиты над Крымом.