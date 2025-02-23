В НАТО назвали главный урок украинского конфликта

Страны НАТО осознали, что для достижения успеха в современных военных конфликтах требуется наладить производство в промышленных масштабах относительно дешевых беспилотников, пишет Business Insider со ссылкой на источники.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон назвал осознание необходимости в большом количестве автономного оружия «одним из ключевых уроков конфликта».

Глава ведомства отметил, что посоветовал союзникам вкладывать средства в технологии дронов и борьбы с ними, «потому что это аспект современной войны, который стал очень очевидным и играет очень важную роль на поле боя на Украине».

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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заметил, в свою очередь, что украинские промышленные площадки способны производить экономически эффективное оружие и достигать возможностей, сопоставимых с дорогими западными системами.

По его оценке, западным странам требуется значительное количество дешевого оружия для противодействия «угрозам, исходящим от России и Китая».

Эксперты подчеркнули, что широкомасштабное и повсеместное использование дронов не умаляет ценности сложных систем вооружений.

Вместе с тем, в ходе боевых действий на Украине дешевые БПЛА эффективно используются для уничтожения этих дорогостоящих систем, что показывает, что для «ведения крупных, затяжных конфликтов требуется нечто большее, чем изысканное оружие».

Ранее сообщалось, что иранские военные продемонстрировали корабль-носитель, способный перевозить и запускать десятки дронов самолетного типа.