Появились кадры ракетного удара по объекту в Кривом Роге (Днепропетровская область Украины). Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Донбасский партизан» («ДП»).

На записи с камер наблюдения видна яркая вспышка и слышен мощный взрыв. Также канал показал фото и видео последствий атаки: над местом поражения поднимаются столбы дыма и пламени, заметные на большом расстоянии.

По информации источника, целью удара стал штаб ВСУ, расположенный в отеле Park House и ресторане Priroda. Эти объекты, как утверждается, использовались для проведения совещаний украинских офицеров и иностранных военных советников, а также для отдыха личного состава.

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

В ночь на 23 февраля российская армия поразила оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» отель в Кривом Роге, где размещался штаб ВСУ и иностранные военные советники. Два ракетных попадания полностью разрушили здание, вызвав масштабный пожар. В результате удара, по утверждению источника, были ликвидированы офицеры ВСУ и иностранные советники.