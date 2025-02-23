ВСУ занимают дома жителей Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают частные дома жителей тыловых районов 10-километровой зоны от линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом начальник расчета беспилотника гвардейского мотострелкового полка Ханкалинского мотострелкового соединения группировки «Днепр» с позывным Волчек рассказал РИА Новости.

«Наш расчет БПЛА совершал поиск признаков дислокации групп противника в тыловых районах. Удалились от передовых позиций на более чем девять километров, разведчики обнаружили, что подразделения противника разделились на отделения и взводы, заняли жилые дома в населенном пункте Новоданиловка», — сообщил он.

Волчек уточнил, что после обнаружения противника места дислокации ВСУ поразили ударными дронами разведчиков полка.

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