Полковник рассказал о точности поразившего пункт дислокации ВСУ «Искандера»

Поразивший пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных инструкторов в Кривом Роге оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер-М» относится к высокоточному оружию, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

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«Среднее круговое отклонение "Искандера" от точки прицеливания — максимум пять метров. То есть точка прицеливания позволяет уничтожать с вероятностью 100 процентов объекты: командные пункты, расположение казарм, расположение складов и тому подобное», — поделился Матвийчук.

Российские военные вечером 22 февраля поразили пункт дислокации ВСУ и иностранных инструкторов в Кривом Роге. Момент удара попал на видео. На опубликованных кадрах камеры наружного наблюдения зафиксировали яркую вспышку с громким взрывом. Уточняется, что подразделения Вооруженных сил России использовали для атаки оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер-М».