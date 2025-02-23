В Кремль приехал боец Тута, победивший военного ВСУ в рукопашном бою

Младший сержант Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута, победивший военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рукопашном бою, присутствует на церемонии вручения госнаград в Кремле, передает корреспондент ТАСС. 23 февраля президент России Владимир Путин вручает Героям России медали "Золотая звезда".

Григорьев был удостоен высшего звания в январе за "мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга". В начале года в соцсетях распространилось видео рукопашной схватки якутского бойца - тогда еще ефрейтора - с военнослужащим ВСУ.

По словам самого Григорьева, во время схватки он понимал, что живым из нее выйдет либо противник, либо он сам. После боя он еще несколько дней пробыл в тылу врага и уничтожил несколько военнослужащих противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Затем выбрался к своим подразделениям.

По данным из открытых источников, видео рукопашного боя было снято осенью 2024 года нашлемной камерой противника во время попытки ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой Народной Республике.