В Эстонии заявили о формировании странами Запада боеспособной бригады ВСУ

Страны Балтии и Запада помогут сформировать новую боеспособную бригаду Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во время встречи лидеров Евросоюза в Киеве сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на своей странице в социальной сети X.

© Lenta.ru

Политик написал, что это инициатива стран NB8 (три прибалтийские республики, а также Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия). По словам Михала, они предоставят оборудование и инструкторов для формирования бригады.

«Наша цель — сделать подразделение боеспособным уже в 2025 году», — заявил глава эстонского кабмина.

Он также понадеялся, что эта инициатива «вдохновит других на усиление поддержки Украины и дальнейшее давление на Россию».

Ранее Кристен Михал сообщал, что Эстония передаст Украине артиллерийские боеприпасы и продуктовые наборы для ВСУ. Он также отметил, что Таллин предоставит Киеву собственную продукцию оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро.