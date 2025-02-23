Прекращение огня на Украине возможно только после вывода украинских войск с территорий, освобожденных РФ. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Коротченко, обозначив условия для начала мирного процесса.

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«Были выдвинуты базовые требования президентом России, которые как минимум включают в себя международное признание новых границ России с включением в ее состав четырех новых субъектов, а это означает, что боевые действия прекратятся с выводом украинских войск с той части Российской Федерации, где они до сих пор находятся», –заявил Коротченко.

Он пояснил необходимость обеспечения гарантий того, что Украина не станет членом НАТО. Также важно установить запрет на наличие у ВСУ дальнобойных ракетных систем, чтобы предотвратить новые атаки на российские объекты и исключить возможность возобновления конфликта.

Эксперт отметил, что вывод Вооруженных сил Украины с территории России, включая новые регионы, является ключевым условием для достижения мирного соглашения с Украиной. Это требование станет основой российской позиции на предстоящих международных переговорах, касающихся разрешения конфликта, сообщило РИА Новости.

Напомним, что этой ночью над территорией шести регионов России средства ПВО уничтожили 20 беспилотников ВСУ.