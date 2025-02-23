"Искандеры" ударили по отелю с советниками НАТО в Кривом Роге
Появились новые подробности ночного удара баллистических ракет "Искандер" по Кривому Рогу.
Их целью были отель Park House и ресторан Priroda на улице Дашинского, где проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных советников.
Ракеты прилетели в районе полуночи. В результате здание ресторана, в котором находились участники совещания, обрушилось. Ликвидированы офицеры ВСУ и иностранные военные, пишет "Изнанка".
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Также уничтожен гараж с автомобилями участников встречи. Горожане выкладывают видео прилетов и скопления оперативных служб на месте удара.